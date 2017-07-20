Массовая акция протеста против судебной реформы проходит в Варшаве

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Массовая акция протеста против судебной реформы проходит в столице Польши Варшаве, сообщают местные СМИ.

В акции протеста, согласно данным городских властей, принимают участие около 50 тысяч человек. "В собрании перед президентским дворцом принимают участие более 50 тысяч человек", — написал в Twitter официальный представитель ратуши Бартош Милчарчик.

В свою очередь полиция сообщает, что число протестующих не превышает 14 тысяч человек. Данные полиции и властей Варшавы о количестве протестующих традиционно разнятся, поскольку мэр города — Ханна Гронкевич-Вальтц — является членом ныне оппозиционной партии "Гражданская платформа".

Люди, которые принесли с собой национальные флаги и флаги ЕС, собрались у президентского дворца в центре города, заблокировав движение по прилегающим улицам. В числе участников акции — представители оппозиционной партии "Гражданская платформа" и Комитета охраны демократии. Протест проходит мирно, собравшиеся поют национальный гимн и "Варшавянку", со сцены зачитывают фрагменты конституции страны, а также скандируют лозунги, призывающие президента Анджея Дуду ветировать принятые парламентом законы о реформировании работы судов.

Ранее акция протеста также прошла у здания сейма, который в последние дни работает в особом режиме безопасности. Вокруг здания установлены заграждения, возле которых дежурят правоохранители. В четверг полиция задержала девятерых участников акции, которые, по официальным данным, прорвались через заграждение.

В настоящее время на рассмотрении президента Польши Анджея Дуды находятся два законопроекта, изменяющих работу судебных органов в стране. Кроме того, после многодневного обсуждения и несмотря на критику оппозиции и многочисленные акции протеста сейм Польши принял законопроект, реформирующий работу Верховного суда страны. Глава государства и правящая партия внесли в данные документы ряд компромиссных поправок, однако оппозиция по-прежнему считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей. Той же позиции придерживаются европейские институты, Еврокомиссия заявила о возможности запуска санкционной процедуры из-за угрозы нарушения Варшавой законодательства ЕС, что может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.