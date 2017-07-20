Макфол считает, что опыт Хантсмана поможет ему "преуспеть в России"

ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Кандидат на должность посла США в РФ Джон Хантсман обладает необходимым опытом дипломатической работы и работы в частном секторе, чтобы "преуспеть в России", заявил РИА Новости бывший посол США в РФ Майкл Макфол.

Президент США Дональд Трамп в среду внес кандидатуру Хантсмана на должность посла в России. Теперь его кандидатуру должен утвердить сенат США. Ранее власти РФ дали предварительное согласие (агреман) на работу Хантсмана в Москве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал американского дипломата "высоким профессионалом".

"Я думаю, что он (Хантсман – ред.) прекрасный выбор! Учитывая большой комплекс двусторонних отношений, который у нас есть как с Китаем, так и с Россией, работа на посту посла США в Китае это прекрасная подготовка к работе в Москве", — заявил Макфол, который сейчас работает профессором Стэнфордского университета в Калифорнии.

"Огромный опыт посла Хантсмана в частном секторе также хорошо послужит ему в новой должности. Кроме того, посол Хантсман – успешный опытный политик, и эти навыки тоже помогут ему преуспеть в России", — добавил экс-дипломат.

В то же время он признался, что не знает, какие личные отношения сложились у Ханстмана и Трампа. "Близкие отношения с президентом (Бараком) Обамой очень помогли мне в формулировании и реализации нашей политики в отношении России", — сказал Макфол, который руководил американской дипмиссией в 2012-2014 годах.

Характерно, что Трамп несколько лет назад нелестно отзывался об опыте работы Хантсмана в Китае. Так, в феврале 2012 года он написал в Twitter: "Джон Хантсман позвонил, чтобы встретиться со мной. Я сказал "нет", потому что он отдал нашу страну Китаю".

Джон Хантсман (Jon Huntsman) родился 26 марта 1960 года в городке Пало-Альто, штат Калифорния. До номинирования послом в РФ Хантсман был главой американской дипмиссии в Сингапуре (1992-1993) и Китае (2009-2011). С 1989 по 1990 год был заместителем помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США. В 2005-2009 годах — губернатор штата Юта.