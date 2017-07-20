ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. США осуждают насилие на востоке Украины, заявила журналистам на брифинге официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт, вновь обвинив Россию в причастности к внутриукраинскому конфликту.

"CША осуждают последнее насилие на востоке Украины — последние 24 часа принесли больше жертв за весь истекший период 2017 года. Погибли 8 украинских солдат, в том числе 5 при нападении, которое, похоже, было начато силами под руководством России. Мы вновь призываем Россию и силы, которые она вооружает, тренирует и руководит ими на востоке Украины, немедленно начать соблюдать минские соглашения, это потребует от них отвести тяжелые вооружения, отойти от линии соприкосновения и обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ", — сказала Науэрт.

Она не привела доказательств поддержки Россией ополченцев. Москва ранее неоднократно опровергала обвинения Запада, заявляла, что непричастна к внутриукраинскому конфликту и заинтересована в его разрешении.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине, а также не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Киев же по-прежнему обвиняет РФ в "военной агрессии".