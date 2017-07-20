Аргентина не исключает новых санкций для Венесуэлы в рамках Меркосур

МЕХИКО, 20 июл – РИА Новости. Глава МИД Аргентины Хорхе Фори не исключил введения новых санкций против Венесуэлы в рамках Южноамериканского общего рынка (Меркосур).

"Мы не отвергаем возможности новых санкций против Венесуэлы, чтобы исключить ее из участия в органах управления блоком", — приводит радио Mitre заявление Фори, участвующего в саммите Меркосур в аргентинской Мендосе. Сама Венесуэла отказалась участвовать во встрече, назвав ее нелегитимной, однако в Мендосу был приглашен глава оппозиционного парламента страны Хулио Борхес.

По словам министра, участники Меркосур едины во мнении, что организация должна четко привлечь внимание к кризису, переживаемому южноамериканской страной, однако пока все призывы не привели к каким-либо позитивным результатам.

"Наши ожидания состоят в том, чтобы Меркосур смог призвать Венесуэлу и местные власти к полному восстановлению демократии и полному уважению прав человека", – сказал Фори.

В декабре 2016 года председательство в Меркосур должно было перейти именно к Венесуэле, однако решением остальных участников организации членство страны в Меркосур было прекращено в связи с невыполнением норм организации.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Венесуэлу (присоединилась в 2013 году). Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.