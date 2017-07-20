В ЛНР возобновили работу около 56% промышленных предприятий

ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Около 56% промышленных предприятий самопровозглашенной Луганской народной республики возобновили работу с 2014 года, сообщил журналистам и.о. министра промышленности и торговли ЛНР Игорь Горбатенков.

С начала военных действий в Донбассе в 2014 году, а также транспортной и экономической блокады со стороны Киева большинство промышленных предприятий на территории ЛНР остановили работу. После окончания активной фазы военных действий на территории ЛНР в 2014 году предприятия постепенно начали запуск производств. В ЛНР неоднократно заявляли, что основными препятствиями в развитии промышленного комплекса являются экономическая блокада со стороны Киева, а также непризнание республики другими государствами.

"На сегодняшний день перерабатывающая отрасль промышленного производства республики представлена 506 предприятиями, из которых работает 286 (около 56,5% — ред.)", — сказал Горбатенков.

По его словам, с начала года общий объем реализованной промышленной продукции перерабатывающей отрасли увеличился на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил около 5,6 миллиарда рублей. Он отметил, что значительный рост объемов реализованной промышленной продукции наблюдался на предприятиях легкой, химической и пищевой промышленности.

"Сегодня на предприятиях работают 17,374 тысячи человек, средняя заработная плата работников отрасли составляет 7138 рублей", — добавил и.о. министра.