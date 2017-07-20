В США помиловали экс-звезду американского футбола О. Джей Симпсона

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон, осужденный за вооруженное ограбление, помилован, передал телеканал Fox News со слушаний, на которых рассматривалась просьба 70-летнего спортсмена о помиловании.

​Бывший спортсмен в 2007 году ворвался в номер гостиницы Лас-Вегаса к коллекционеру спортивных трофеев и силой отобрал принадлежавшие ему ранее кубки, угрожая револьвером. Он был осужден на 15 лет тюрьмы, из которых должен был провести за решеткой не менее 9 лет.

Орентел Джеймс Симпсон — один из лучших защитников в истории американского футбола, известен и как актер — он снимался в фильме "Голый пистолет".

Симпсон наиболее известен громким процессом 1994 года, на котором он обвинялся в убийстве своей жены Николь Браун и ее друга Рональда Голдмана. То дело привлекло внимание всей Америки и стало самым громким процессом десятилетия. Несмотря на то, что уголовный суд оправдал Симспона, он проиграл гражданский иск о компенсации родственникам Браун и Голдмана, в результате чего разорился.