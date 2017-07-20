ExxonMobil оспорит решение Минфина США о нарушении антироссийских санкций

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Американская нефтекомпания ExxonMobil инициировала процедуру юридического оспаривания заключения минфина США, согласно которому компания в 2014 году нарушила санкции США против России, подписав ряд документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

"ExxonMobil сегодня заявила, что инициировала процедуру юридического оспаривания заключения отдела контроля за иностранными активами минфина США (OFAC)", — говорится в сообщении компании.

Ранее OFAC оштрафовала ExxonMobil на 2 миллиона долларов за нарушение санкционного режима. Сообщалось, что в период с 14 по 23 мая 2014 года ExxonMobil подписала восемь документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, который находится под санкциями США.