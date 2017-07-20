Госдеп: Тиллерсон не имеет отношения к штрафу против ExxonMobil

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Экс-глава ExxonMobil, а ныне госсекретарь США Рекс Тиллерсон не имеет отношения к штрафу против компании, сказала журналистам на брифинге в четверг официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

Ранее минфин США оштрафовал ExxonMobil на два миллиона долларов за нарушение санкционного режима. В период с 14 по 23 мая 2014 года ExxonMobil подписала восемь документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, который находится под санкциями США. Компания в своем заявлении назвала санкции несправедливыми.

"Он не участвовал в этом объявлении, это деятельность министерства финансов", — сказала Науэрт. Она отказалась ответить на вопрос, общался ли Тиллерсон с ExxonMobil.

Она напомнила, что Тиллерсон, заступая на должность госсекретаря, заявил, что не будет участвовать в делах компании, которую он возглавлял на протяжении ряда лет.

Тиллерсон проработал в ExxonMobil около четырех десятилетий, в 2006-2016 годах занимал пост председателя совета директоров. В конце 1990-х он отвечал за проекты ExxonMobil в РФ, в 2011 году в качестве главы компании заключил соглашение о бурении в Арктике с "Роснефтью", неоднократно проводил переговоры с президентом Владимиром Путиным, а в 2013 году был награжден российским орденом Дружбы. На посту главы ExxonMobil он высказывался против антироссийских санкций — из-за них американская компания была вынуждена приостановить проект с "Роснефтью".