Госдеп: Тиллерсон не имеет отношения к штрафу против ExxonMobil

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Экс-глава ExxonMobil, а ныне госсекретарь США Рекс Тиллерсон не имеет отношения к штрафу против компании, сказала журналистам на брифинге в четверг официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.
Ранее минфин США оштрафовал ExxonMobil на два миллиона долларов за нарушение санкционного режима. В период с 14 по 23 мая 2014 года ExxonMobil подписала восемь документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, который находится под санкциями США. Компания в своем заявлении назвала санкции несправедливыми.
"Он не участвовал в этом объявлении, это деятельность министерства финансов", — сказала Науэрт. Она отказалась ответить на вопрос, общался ли Тиллерсон с ExxonMobil.
Она напомнила, что Тиллерсон, заступая на должность госсекретаря, заявил, что не будет участвовать в делах компании, которую он возглавлял на протяжении ряда лет.