Госдеп вновь призвал Украину найти убийц Шеремета

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Госдепартамент вновь призвал Украину найти убийц журналиста Павла Шеремета.

"К сожалению, никто не был привлечен к ответственности за его убийство. Мы призываем правительство Украины задействовать все ресурсы, чтобы привлечь виновных к ответственности", — сказала журналистам на брифинге в четверг официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщали, что в качестве одной из версий убийства Шеремета на Украине рассматривалась причастность бойцов нацбатальонов. Изначально же рассматривались шесть версий, в частности, профессиональная деятельность Шеремета, неприязненные отношения или личные мотивы. При этом журналисты "Украинской правды" заявляли, что Служба безопасности Украины вела слежку за журналистом, но правоохранители опровергали информацию об этом.

В четверг пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко заявил, что украинское следствие официально никому не предъявило подозрение в причастности к убийству Шеремета.