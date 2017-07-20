Франция готова помогать производить легкие вертолеты в России

ЖУКОВСКИЙ, 20 июл – РИА Новости. Объединение предприятий авиакосмической промышленности Франции (GIFAS) открыто к сотрудничеству с российскими компаниями в сфере производства легких вертолетов, если образцы вертолетов будут сертифицированы европейскими организациями, заявил РИА Новости председатель Международной комиссии GIFAS, руководитель европейского направления Тома Шатель.

Шатель принимает участие в авиасалоне МАКС-2017.

Он напомнил, что в некоторых российских вертолетах используется французское оборудование.

"Мы надеемся, что в области легких вертолетов у нас появятся некоторые возможности сотрудничать более тесно. В принципе все гражданские вертолеты предоставляют возможность для сотрудничества между Францией и Россией. И мы, прежде всего, можем предоставлять авиационное оборудование​ и двигатели, потому что это ключевой момент для легких российских вертолетов", — сказал Шатель.

"И я думаю, что если в будущем у российской стороны возникнет заинтересованность в использовании нашего оборудования на своих вертолетах, конечно, мы открыты для всех видов сотрудничества", — подчеркнул он.

При этом он заявил, что в GIFAS хотят быть уверенными в том, что все сотрудничество, которое будет налаживаться с российскими компаниями, может быть сертифицировано. "Мы должны быть уверены в том, что российская продукция может быть сертифицирована не только властями РФ, но и международными организациями – в частности Европейским агентством по безопасности полетов", — заявил Тома.