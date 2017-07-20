Полиция Венгрии: россиян не заставляли снимать одежду с символикой СССР

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Полиция Венгрии заявляет, что сообщения о том, что венгерские стражи порядка заставили россиян снять одежду с символикой СССР на входе на стадион в Будапеште, не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что представителей российской делегации, в частности тренерского штаба команды по водному поло, на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште заставили снять футболки с красными пятиконечными звёздами и надписями СССР. Об этом РИА Новости рассказал один из россиян, приехавших на соревнования. Это подтвердил и глава одной из спортивных федераций.

Служители порядка, проводившие досмотр россиян перед входом на стадион, ссылались на то, что советские звёзды приравнены в Венгрии к фашистской символике и запрещены законом.

"От лица венгерской полиции позвольте сообщить вам, что те обвинения, которые вы описали, не являются правдой. Полиция не производила никаких действий против членов команды России по водному поло", — сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Венгрии майор Кристоф Гал (Kristóf Gál), комментируя информацию, что представителей российской делегации не пустили на соревнования в одежде с советской символикой в виде пятиконечной красной звёзды и что на соревнованиях под эгидой FINA в Будапеште запрещена свастика и использование советской символики, в частности пятиконечной звёзды.