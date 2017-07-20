Израильские силовики опасаются арабских волнений

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл — РИА Новости. Командование израильской армии сформировало резерв в несколько тысяч военнослужащих на случай беспорядков, которые могут вспыхнуть в пятницу в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, сообщили военные.

Пятница обещает стать кульминацией протестов местной арабо-мусульманской общины против установки металлоискателей у входов на иерусалимскую Храмовую гору, которая почитается как третья по значимости святыня ислама.

"После оценки ситуации, проведенной сегодня в Генштабе, принято решение использовать пять батальонов в качестве экстренного резерва в преддверии пятницы", — сказано в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

Израильский батальон насчитывает в среднем 600 человек, пояснил РИА Новости бывший армейский офицер.

Части, назначенные в резерв, приведены в повышенную готовность, в них отменены увольнительные. Решение может быть пересмотрено после очередной оценки оперативной обстановки, которую Генштаб планирует провести в пятницу, сообщила пресс-служба.

По пятницам к мечетям Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, которые стоят на руинах древних иудейских храмов, традиционно стекаются десятки тысяч верующих из числа израильских арабов и палестинцев. Власти опасаются, что многие из них откажутся проходить через рамки металлоискателей и устроят на улицах Старого года акции протеста, которые могут распространиться на другие иерусалимские кварталы, палестинские территории и районы проживания арабов-израильтян.

Установка металлоискателей у входов на Храмовую гору и поголовные проверки посетителей стали реакцией на убийство на прошлой неделе двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали святыню для нападения и попытались там же скрыться от преследования.

Израиль отвергает обвинения оппонентов в стремлении расширить свое влияние на Храмовой горе, которая также почитается последователями иудаизма как величайшая святыня их религии. Руководители еврейского государства заверяют в неизменности статус-кво, который предполагает, что Храмовая гора находится под автономным управлением исламской администрации — "Вакфа", там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.