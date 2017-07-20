Израильские силовики опасаются арабских волнений

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл — РИА Новости. Командование израильской армии сформировало резерв в несколько тысяч военнослужащих на случай беспорядков, которые могут вспыхнуть в пятницу в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, сообщили военные.
Пятница обещает стать кульминацией протестов местной арабо-мусульманской общины против установки металлоискателей у входов на иерусалимскую Храмовую гору, которая почитается как третья по значимости святыня ислама.
"После оценки ситуации, проведенной сегодня в Генштабе, принято решение использовать пять батальонов в качестве экстренного резерва в преддверии пятницы", — сказано в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.
Израильский батальон насчитывает в среднем 600 человек, пояснил РИА Новости бывший армейский офицер.
По пятницам к мечетям Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, которые стоят на руинах древних иудейских храмов, традиционно стекаются десятки тысяч верующих из числа израильских арабов и палестинцев. Власти опасаются, что многие из них откажутся проходить через рамки металлоискателей и устроят на улицах Старого года акции протеста, которые могут распространиться на другие иерусалимские кварталы, палестинские территории и районы проживания арабов-израильтян.
Израиль отвергает обвинения оппонентов в стремлении расширить свое влияние на Храмовой горе, которая также почитается последователями иудаизма как величайшая святыня их религии. Руководители еврейского государства заверяют в неизменности статус-кво, который предполагает, что Храмовая гора находится под автономным управлением исламской администрации — "Вакфа", там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.