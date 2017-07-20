Посольство России в Испании подтвердило гибель россиянки в Валенсии

МАДРИД, 20 июл — РИА Новости, Сергей Сарымов. Посольство России в Испании официально подтвердило гибель россиянки в испанской Валенсии в прошедшее воскресенье, об этом РИА Новости сообщили в российской дипмиссии в Мадриде.

"16 июля с.г. при невыясненных обстоятельствах в Валенсии была убита гражданка Российской Федерации. Правоохранительными органами ведется следствие", — сообщается в официальном комментарии посольства России в Испании.

В посольстве также прокомментировали ситуацию с ребёнком погибшей россиянки.

"По имеющимся у нас сведениям, несовершеннолетнему сыну российской гражданки в настоящее время обеспечен соответствующий уход, принимаются меры по юридическому оформлению сложившегося положения. Установлен контакт с родственниками ребенка в России. В ближайшее время в Испанию прибудет сестра погибшей, которой оказана необходимая визовая поддержка по консульской линии", — сообщили РИА Новости в посольстве.

Полиция Испании в четверг задержала мужчину, который подозревается в убийстве россиянки, чье тело было обнаружено в прошедшее воскресенье в одной из квартир многоквартирного дома в Валенсии. Тело 32-летней россиянки было обнаружено после того, как там возник пожар. По мнению правоохранительных органов, помимо подозрения в убийстве россиянки, задержанный также подозревается в умышленном поджоге.

Проведённая позже аутопсия выявила причину смерти — ею стали многочисленные удары по голове, после чего начался пожар, в результате которого тело сильно обгорело. Полиция Испании продолжает расследование данного дела.