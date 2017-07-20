В Киеве считают, что на реинтеграцию Донбасса уйдут десятки лет

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Десятки лет уйдут на реинтеграцию Донбасса, поэтому сторонам конфликта нужно запастись терпением, считает представитель Киева в политической подгруппе по Украине, глава правления общественной организации "Опора" Ольга Айвазовская.

"Утомленность — это то, что нас будет ждать еще много лет, ни один конфликт, который был бы даже урегулирован и отошел бы от этапа боевых действий и противостояния, он не заканчивается ни за год, ни за пять, ни за два года. Когда говорят о реинтеграции, у нас это воспринимается как этап деоккупации. Реинтеграция — это последний этап, после которого идет примирение, это смена поколений, это 40 лет по пустыни, это библейские истории, и мы все понимаем, что у нас будет где-то тоже самое. Надо запасаться терпением, потому что это борьба на истощение", — заявила в четверг Айвазовская в эфире украинского " Пятого канала ".

По ее мнению, когда Киев вернет под контроль все районы Донбасса, ряд граждан захотят оставить эти территории, опасаясь, в частности, попасть в тюрьму, и это будет своего рода "переселение народов".

"Никакой заморозки конфликта на данном этапе нет", — считает Айвазовская. По ее словам, время от времени в Донбассе будет возникать обострение конфликта.

Также Айвазовская отметила, что проведение выборов в Донбассе невозможно без надлежащих условий, в том числе безопасности.