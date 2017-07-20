Россия будет добиваться полной материальной изоляции ИГ*

ООН, 20 июл — РИА Новости. Россия будет добиваться принятия мер по полной материальной изоляции террористов ИГ (запрещено в РФ), заявил зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

Совет Безопасности ООН в четверг принял резолюцию 2368 о необходимости выполнять действующие меры в отношении ИГ и "Аль-Каиды" (обе запрещены в РФ), включая заморозку активов, запрет на поездки и перемещение, оружейное эмбарго в отношении определенной группы лиц и организаций. Также в санкционный список были внесены восемь лиц и организаций по ИГ* и "Аль-Каиде*", в том числе боевики из Кавказского региона. Россия поддержала документ. Сафронков назвал его "важным шагом в сторону укрепления антитеррористического режима", однако отметил, что при согласовании текста его авторы не учли "озабоченности членов Совета Безопасности".

"Речь, в частности, идет о российском предложении ввести всеобъемлющий запрет на любые торгово-экономические связи с территориями, подконтрольными ИГИЛ*. Следует отдавать себе отчет, что террористы занимаются широкомасштабной трансграничной контрабандой углеводородов и других товаров. Нелегальный бизнес ежемесячно приносит им десятки миллионов долларов", — заявил Сафронков после голосования.

"Заявляем о твердом намерении продолжать добиваться введения указанной и других мер, нацеленных на полную финансовую и материально-техническую изоляцию террористических группировок", — подчеркнул он.

В июне замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов сообщил о готовящемся в Москве проекте резолюции Совета Безопасности ООН о введении торгово-экономического эмбарго в отношении подконтрольных "Исламскому государству" территорий.