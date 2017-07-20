В Черногории ситуацию с природными пожарами взяли под контроль

БЕЛГРАД, 20 июл – РИА Новости. Ситуация с природными пожарами в Черногории стабилизирована и безопасна, сообщило в четверг министерство внутренних дел республики.

Днем глава министерства Мевлудин Нуходжич поблагодарил всех участвовавших в борьбе с огнем за профессионализм и "успешный ответ" серии пожаров в центральном и приморском регионах республики. МВД распространило в четверг сообщение для туристической отрасли, в котором указано, что ситуация на местах стабильна и безопасна, пожары локализованы и туристические объекты находятся в безопасности.

"Правительство выражает особую благодарность центру по ЧС НАТО, Механизму гражданской защиты ЕС, государствам, которые участвуют в тушении пожаров – Украине, Швейцарии, Болгарии, Израилю и тем, которые выразили готовность помочь в сложившейся ситуации", — заявил Нуходжич. Его видеообращение размещено кабмином страны.

Министр внутренних дел также сообщил, что из бюджета Черногории будет выделено 230 тысяч евро, чтобы премировать пожарных и спасателей по 400 евро за участие в борьбе с огнем. По его словам, МВД в ближайшее время подготовит пакет предложений по развитию системы борьбы с ЧС, в том числе – по закупке необходимой техники и оборудования.

В четверг самолет Ан-32п Украины, вертолеты AS-332 Super puma из Швейцарии, Ми-17 из Болгарии и Bell 212 МВД Черногории продолжили тушение огня на побережье Адриатического моря. Ожидается прибытие двух спецсамолетов Air Tractor из Израиля. Днем, по данным ведомства, продолжались пожары в десятке очагов в центральной и прибрежной части республики.