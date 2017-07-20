В ДНР сообщили об обстреле силовиками беспилотника ОБСЕ

ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли беспилотник (БЛА) ОБСЕ в Петровском районе города Донецка, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации.

Обстрел произошел в поселке Трудовские в тот момент, когда там присутствовал первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Украинские силовики в нарушении договоренностей открыли огонь по беспилотному летательному аппарату ОБСЕ в момент патрулирования Александром Хугом поселка Трудовские. Данный факт был зафиксирован представителями СЦКК. Все подразделения ДНР в этом районе были проинформированы о запуске БЛА, им были отданы приказы не открывать огонь", — сообщил представитель ДНР в СЦКК.

Поселок Трудовские находится на линии соприкосновения на западной окраине Донецка. Оперативное командование самопровозглашенной ДНР ранее сообщило, что данный поселок обстреливался с вечера 19 июля по утро 20 июля, в результате чего ранения получили три местных жителя.