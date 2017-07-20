Президенты Израиля и Турции обсудили кризис вокруг святыни в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл — РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин обсудил со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом рост напряженности вокруг иерусалимской Храмовой горы, сообщила пресс-служба главы еврейского государства.

К кризису, чреватому очередным обострением ближневосточного конфликта, привела установка металлодетекторов у входа на территорию третьей по значимости святыни ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Заметная часть местной арабо-мусульманской общины, включая многих ее лидеров, отказывается подчиняться новым требованиям и проводит на улицах молитвы, уже не раз перераставшие в стычки с полицией.

"Президент Реувен Ривлин сегодня вечером побеседовал по телефону с президентом Турции по его просьбе на фоне последних событий в регионе", — сказано в сообщении. Беседа двух лидеров выглядит как продолжение дипломатических усилий, направленных на то, чтобы разрешить конфликтную ситуацию до пятницы — дня массовых молитв, когда в мечети Храмовой горы традиционно стекаются десятки тысячи верующих из числа израильских арабов и палестинцев.

Установка металлоискателей и поголовные проверки посетителей стали реакцией на убийство на прошлой неделе двух израильских полицейских в историческом центре Иерусалима. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали святыню для нападения и попытались там же скрыться от преследования. Израиль отвергает обвинения своих оппонентов в стремлении использовать трагедию для расширения влияния на Храмовой горе, которая также почитается последователями иудаизма как величайшая святыня их религии.

"Президент Ривлин подчеркнул, что Израиль сохраняет и продолжит сохранять статус-кво святых мест. Он добавил, что меры, предпринятые на Храмовой горе, призваны исключить возможность повторения актов террора", — сообщила пресс-служба израильского президента, который наделен в основном представительскими функциями.

Применительно к Храмовой горе статус-кво означает, что святыня находится под автономным управлением мусульманской администрации, там могут молиться только последователи ислама, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать. Местные СМИ сообщают, что в поисках компромисса, который бы позволил избежать пятничных столкновений, власти Израиля также поддерживают постоянный контакт с палестинцами и представителями Иордании, чей король Абдалла II имеет статус хранителя свянь Иерусалима.