Совбез ООН добавил в санкционный список боевиков из Кавказского региона

ООН, 20 июл — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в четверг внес восемь лиц и организаций в санкционный список по террористическим организациям "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, в том числе боевиков из Кавказского региона. Резолюция 2368 была принята единогласно.
Также Совбез продлил мандат мониторинговой группы по соблюдению санкционного режима, установленного в отношении ИГ* и "Аль-Каиды"*, на 24 месяца с момента его окончания в декабре 2019 года.
Заместитель постоянного представителя США при ООН Мишель Сисон отметила, что в список попали "лидеры ИГИЛ* на юго-востоке Азии, иностранные боевики с Кавказа, компании, которые занимаются незаконным обменом валюты, и группы, связанные с ИГИЛ* в Сирии". По ее словам, санкционный список "будет расширяться".
*Террористическая организация, запрещенная в России