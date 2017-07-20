Совбез ООН добавил в санкционный список боевиков из Кавказского региона

ООН, 20 июл — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в четверг внес восемь лиц и организаций в санкционный список по террористическим организациям "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, в том числе боевиков из Кавказского региона. Резолюция 2368 была принята единогласно.

Резолюция подчеркивает необходимость выполнять ранее предписанные Совбезом меры в отношении ИГ* и "Аль-Каиды"*, включая заморозку активов, запрет на поездки и перемещение, оружейное эмбарго в отношении определенной группы лиц и организаций. В этот список решением СБ были внесены: Мухаммад Тамтомо, Сельсета аль-Табаб, Джейш аль-Валид, Малик Русланович Барханоев, Мурад Ираклиевич Маргошвили, Оман Рохман, Жун аль-Акса и офис обмена валют "Ханифа" в Сирии. Гражданство указанных лиц не уточняется.

Также Совбез продлил мандат мониторинговой группы по соблюдению санкционного режима, установленного в отношении ИГ* и "Аль-Каиды"*, на 24 месяца с момента его окончания в декабре 2019 года.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Мишель Сисон отметила, что в список попали "лидеры ИГИЛ* на юго-востоке Азии, иностранные боевики с Кавказа, компании, которые занимаются незаконным обменом валюты, и группы, связанные с ИГИЛ* в Сирии". По ее словам, санкционный список "будет расширяться".

*Террористическая организация, запрещенная в России