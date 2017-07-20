Украинское антикоррупционное агентство начало проверку деклараций Тимошенко

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины начало полную проверку электронных деклараций лидера украинской партии "Батькивщина", экс-премьера страны Юлии Тимошенко за 2015 и 2016 годы, передает агентство "Украинские новости".

По данным агентства, соответствующее решение было принято в четверг на заседании НАПК.

"Полная проверка деклараций Тимошенко начата на основании информации Генеральной прокуратуры. Согласно порядку, полная проверка декларации длится 60 календарных дней со дня принятия решения о проведении проверки", — говорится в сообщении.

В случае необходимости сроки проведения проверки могут быть продлены, но не более чем на 30 календарных дней, отмечается в сообщении.

В рамках борьбы с коррупцией на Украине проверяют декларации чиновников. Так, в четверг НАПК сообщило, что утвердило результаты проверки деклараций за 2015 год девяти членов правительства, среди которых министры обороны и энергетики, ведомство не нашло оснований для привлечения их к ответственности.

Тимошенко за 2015 год задекларировала 76 тысяч гривен (2,9 тысячи долларов) доходов, а за 2016 год — 876 тысяч гривен доходов (33,7 тысячи долларов).