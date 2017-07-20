Маккейн пообещал вернуться к работе после лечения

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский сенатор Джон Маккейн, у которого врачи диагностировали опухоль мозга, в четверг поблагодарил всех за поддержку и подтвердил, что после лечения намерен вернуться к работе.

"Я очень признателен за огромную поддержку. Я скоро вернусь, так что будьте готовы", — написал он в микроблоге в Twitter.

I greatly appreciate the outpouring of support — unfortunately for my sparring partners in Congress, I'll be back soon, so stand-by! — John McCain (@SenJohnMcCain) 20 июля 2017 г.

Накануне стало известно, что у Маккейна диагностирована одна из самых опасных опухолей мозга — глиобластома. После этого поддержку сенатору выразили президент США Дональд Трамп, его предшественник Барак Обама, вице-президент Майк Пенс, коллеги Маккейна по конгрессу США и многие другие.