Помощник Трампа: Иран после заключения ядерной сделки стал вести себя хуже

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Иран после заключения ядерной сделки ведет себя еще хуже, чем до нее, заявил в четверг помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт.

"У нас нет причин считать, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, согласованный Тегераном и мировым сообществом) привел к изменению устремлений Ирана", — заявил Боссерт, выступая на форуме по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо). Трансляция его выступления велась на сайте форума.

Помощник президента повторил позицию нынешней администрации о том, что "ядерная сделка с Ираном — очень плохая". По его словам, Тегеран "продолжает удерживать заложников, угрожать соседям по региону и поддерживать терроризм".

Боссерт подчеркнул, что США "рассматривают широкий спектр санкций" в отношении Ирана. Однако он не стал отвечать на вопрос о том, могут ли быть эти санкции распространены на нефтяную отрасль Ирана.

Иран и "шестерка" международных посредников (США, Россия, Германия, Франция, Китай, Великобритания) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний. Ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия СВПД. Представитель Белого дома во вторник заявил журналистам, что США намерены ввести новые санкции против Ирана в связи с его ракетной программой и "враждебной деятельностью" в регионе. Он отметил, что санкции не будут иметь отношения к СВПД и в рамках которого Вашингтон отменил ряд санкций против Тегерана.