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В мире

Компромисс или раздор: как в Молдавии утверждали смешанную систему выборов

19:3820.07.2017
(обновлено: 19:49 20.07.2017)
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© Sputnik / Мирослав РотарьПерейти в фотобанкФлаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фотоФлаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 20 июл – РИА Новости. Закон о смешанной избирательной системе в четверг утвержден в Молдавии. Данная инициатива была по-разному воспринята в обществе – парламент и президент республики Игорь Додон приветствуют, а внепарламентская оппозиция критикует.

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Молдавии утвердил закон о смешанной избирательной системе

Ранее выборы в парламент Молдавии проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирался 101 депутат. Проект реформы Кодекса о выборах поддержали 74 депутата и утвердил президент. Закон, предполагающий переход к смешанной системе выборов, окончательно вступит в силу после публикации в Официальном вестнике правительства (Официальный монитор).

Выборы по другой системе

Как подчеркнул Додон, одобренный вариант закона "полностью сохранил первоначальную концепцию", предусматривающую сохранение для партий минимального 6-процентного порога для прохождения в парламент, проведение выборов по одномандатным округам в один тур, избрание депутатов по специальным округам Приднестровского региона, а также того, что диаспора будет иметь своих представителей в парламенте Молдавии.

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Кроме того, согласно тексту документа, Центральная избирательная комиссия в течение 24 часов с момента подсчета результатов выборов должна будет представить в Конституционный суд (КС) список избранных депутатов. До сих пор это происходило в течение двух суток. В свою очередь КС должен утвердить результаты выборов в течение пяти дней, а не десяти, как это было до сих пор.

Также граждане сами могут отзывать депутатов, которые, по их мнению, не выполняют работу добросовестно. Правда, речь идет о тех законодателях, которые избираются по одномандатным избирательным округам. Лишить их работы могут не менее половины избирателей на референдуме местного типа.

Компромиссный закон

Все началось с того, что в Демократической партии Молдавии, самой многочисленной в парламенте страны, предложили изменить Кодекс о выборах и перейти к одномандатным округам. Однако Додон, который до избрания лидером республики возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Парламент в итоге взял за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция.

Президент Молдавии считает, что с утверждением реформы Кодекса о выборах "открыта новая страница в современной истории Молдавии".

Протестующие у здания администрации президента Молдовы в Кишиневе. 20 июля 2017
© Sputnik / Nicu Goncear
В Кишиневе митингующие пикетируют здание администрации президента

"При разработке проекта закона было учтено пожелание значительной части населения страны, выступающей за реальную и взвешенную политическую реформу на благо граждан", — заявил Додон.

Председатель высшего законодательного органа Молдавии Андриан Канду назвал компромиссом политсил утверждение в окончательном чтении проекта о переходе к смешанной избирательной системе. При этом он еще раз дал понять, что Демпартия не намерена отказываться от одномандатной системы голосования.

"Время и первые выборы покажут точно, если переход к новой системе принесет изменения, которых мы ждем. Сегодня было принято ответственное решение в том, что касается прогресса в Молдавии", — сказал Канду, добавив, что в последней редакции проекта учли рекомендации Венецианской комиссии.

Протестная реформа

Утверждение проекта в парламенте прошло на фоне протестов "за" и "против" перехода к новой избирательной системе. Манифестации проходили в течение нескольких часов на 30-градусной жаре. Участники митинга в поддержку изменения избирательной системы бурно приветствовали решение парламента, после чего акция завершилась.

Протест несогласных со смешанной системой выборов начался еще накануне вечером. Тогда на акцию протеста вышли несколько десятков человек. В основном это были представители и сторонники внепарламентской "Нашей партии".

Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В четверг перед парламентом собрались представители еще нескольких внепарламентских политических сил. Речь идет о партии "Платформа достоинство и правда" во главе с Андреем Нэстасе, баллотировавшемся на пост президента, и партии "Действие и солидарность", которую представила ее руководитель экс-министр просвещения Молдавии Майя Санду, занявшая второе место на выборах главы республики.

Сначала они протестовали перед парламентом, а потом переместились к зданию администрации президента, утверждая, что глава государства якобы находится в сговоре с Демпартией. Протестующие потребовали, чтобы Додон не утверждал закон о смешанной системе. Они договорились, что в пятницу в 12.00 продолжат акцию протеста у резиденции президента, чтобы не позволить Додону одобрить документ.

Однако молдавский президент подписал соответствующий указ сразу после того, как манифестанты разошлись.

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