США направят чиновников в Катар в рамках соглашения о борьбе с терроризмом

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Вашингтон направит двух чиновников минюста для работы в катарской прокуратуре в рамках двустороннего меморандума о взаимопонимании по противодействию терроризму, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник.

Глава госдепа США Рекс Тиллерсон в ходе турне по странам Ближнего Востока посетил Доху, где был подписан меморандум о взаимопонимании между США и Катаром по противодействию терроризму.

Содержание документа не было обнародовано, но по словам источника, знакомого с его текстом, соглашение включает перечень конкретных шагов, которые Доха должна предпринять до конца года.

"Они (чиновники) будут работать рука об руку с Катаром для выдвижения обвинений против лиц, подозреваемых в финансировании террористов", — заявил собеседник агентства.

Помимо этого предусмотрено введение запретов на въезд и выезд из страны, заморозка активов предполагаемых пособников террористов и укрепление системы наблюдения за ними, отмечает агентство.

По данным источника, документ также предлагает определение терроризма, но не содержит поименный список организаций, которые причисляются к террористическим.

Представитель прокуратуры Катара подтвердил, что ведомство будет сотрудничать с американскими специалистами, но условия взаимодействия пока обсуждаются. Представитель министерства юстиции США воздержался от комментария.