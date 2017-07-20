Путин одобрил позицию Израиля по сохранению памятников советским воинам

Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Йошкар-Олу во время заседания Совета по межнациональным отношениям. 20 июля 2017

Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Йошкар-Олу во время заседания Совета по межнациональным отношениям. 20 июля 2017

ЙОШКАР-ОЛА, 20 июл — РИА Новости. Москва благодарна тем, кто в Израиле дает верные исторические оценки событиями Второй мировой войны и осуждает снос памятников советским солдатам в Восточной Европе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы благодарны тем, кто в Израиле дает правильные исторические оценки всем этим событиям, осуждает снос памятников советским солдатам",- сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. В кнессете Израиля было принято обращение в связи с этим решением. Документ парламента Израиля носит название "Задачи по сохранению исторической памяти во Второй мировой войне".

Парламентарии заявили о том, что осуждение осквернения мемориалов жертвам Холокоста и героям Второй мировой войны — солдатам Красной Армии, освобождавшим Европу от фашизма, должно быть озвучено отчетливо каждой страной мира. Израильские парламентарии отмечают, что для того, чтобы справиться с этими тенденциями, необходимо мобилизовать усилия как на местном, так и на международном уровне.