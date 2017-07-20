Кравчук рассказал, почему Украина утратила контроль над Донбассом

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото.

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото.

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Неспособность власти и оппозиции договориться в период "евромайдана" привела к утрате Украиной контроля над Донбассом и присоединению Крыма к России, заявил в интервью изданию "Корреспондент.net" экс-президент Украины Леонид Кравчук.

По словам Кравчука, в то время он был модератором круглого стола, призванного организовать диалог власти и оппозиции. Однако все попытки достичь примирения сторон провалились из-за взаимных обвинений. "Увы, амбиции тех, кто там присутствовал, были выше, чем возможность примирения", — заявил он.

Если бы усилия первого президента Украины увенчались успехом, присоединения Крыма к России и конфликта в Донбассе бы не произошло, заявил Кравчук.

Крым стал российским регионом после референдума, прошедшего в марте 2014 года после госпереворота на Украине. По результатам голосования 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.