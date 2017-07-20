В ExxonMobil считают несправедливыми действиями США по штрафу

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Действия Минфина США по штрафу ExxonMobil за нарушение санкций против РФ из-за подписания документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным несправедливы, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Действия OFAC (Office of Foreign Assets Control, подведомственная Минфину США и отвечающая за применение американских санкций) фундаментально несправедливы", — говорится в сообщении.

Ранее OFAC оштрафовала ExxonMobil на два миллиона долларов за нарушение санкционного режима. В период с 14 по 23 мая 2014 года ExxonMobil подписала восемь документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, который находится под санкциями США.

"Каждый из подписанных документов, которые упоминает OFAC, относятся исключительно к бизнесу "Роснефти" (компания не находится под санкциями США — ред.)", — говорится в сообщении. ExxonMobil приводит пример главы BP Роберта Дадли (гражданин США), которому Минфин США разрешил участвовать в советах директоров "Роснефти" и встречаться с Сечиным, поскольку заседания совета директоров не имеют отношения лично к Сечину.

По информации на сайте российской компании, глава "Роснефти" Игорь Сечин в период, указанный в сообщении OFAC, подписал с президентом ExxonMobil Development Нилом Даффином договор о продлении срока действия действующего стратегического соглашения по реализации проекта "Дальневосточный СПГ".

Кроме того, с президентом ExxonMobil Russia Гленом Уоллером было подписано соглашение об оказании консорциумом "Сахалин-1" комплекса услуг по бурению, добыче, подготовке, транспортировке, хранению и погрузке углеводородов, добытых на Северной оконечности месторождения Чайво, с использованием инфраструктуры "Сахалина-1" в соответствии с лицензионными обстоятельствами и совместной технической схемой разработки.