На Украине взорвался инженерный боеприпас, ранены восемь солдат

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Восемь украинских военных ранены при взрыве, по предварительным данным, инженерного боеприпаса в Днепропетровской области, сообщается в четверг на странице оперативного командования "Восток" вооруженных сил Украины в Facebook.

"Во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239-м общевойсковом полигоне (Днепропетровская область – ред.) получили травмы восемь военнослужащих", — говорится в сообщении.

Силовики сообщили, что четверо пострадавших госпитализированы в днепропетровский военный госпиталь, трое – в областную больницу и один силовик – в госпиталь села Черкасское.