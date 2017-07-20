МИД РФ: новые санкции в отношении Ирана не пойдут на пользу выполнению СВПД

ВЕНА, 20 июл — РИА Новости. Санкции, наложенные на Тегеран, в том числе по его ракетной программе, были сняты в рамках имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, введение новых, необоснованных ограничений не пойдет на пользу выполнению положений документа. Об этом заявил в четверг РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Он напомнил, что американская финансовая система и так оказывает давление на банки мира, не давая проводить финансовые операции, в которых лишь упоминается Иран. "И если на этом фоне вводятся ещё и дополнительные санкции, непонятно за что, то, конечно, это не работает на пользу дела", — полагает собеседник агентства.

Он отметил, что фактически все ограничения по ракетной программе Ирана были сняты вместе с санкциями по линии ООН.

"В приложении к договорённости, которое известно как Совместный всеобъемлющий план действий, действительно есть призыв к Ирану воздерживаться от запусков баллистических ракет. Но, во-первых, это призыв, а не обязательство. За невыполнение призыва санкциями наказывать нелепо. А, во-вторых, если присмотреться к языку соответствующих положений — это приложение "B" к плану резолюции Совета безопасности ООН — то там речь идёт только о ракетах, которые специально сконструированы таким образом, чтобы быть способными доставлять оружие массового уничтожения. Никто ещё не доказал, что эти ракеты, которые испытывал Иран, были сконструированы специально таким образом, а, значит, повода для каких-либо наказаний нет", — уверен российский дипломат.

Иран и "шестерка" международных посредников (США, Россия, Германия, Франция, Китай, Великобритания) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний. Ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия СВПД. Представитель Белого дома во вторник заявил журналистам, что США намерены ввести новые санкции против Ирана в связи с его ракетной программой и "враждебной деятельностью" в регионе. Он отметил, что санкции не будут иметь отношения к СВПД и в рамках которого Вашингтон отменил ряд санкций против Тегерана.