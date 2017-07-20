ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. НАТО должна усилить давление на РФ в связи с ее нарушениями договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявила кандидат на пост постоянного представителя США при ООН Кей Хатчисон.

"Мы должны усилить наши попытки привести Россию к соблюдению этого договора. Это позиция минобороны и госдепартамента США, что Россия нарушает его. Мы консультируемся с нашими союзниками, есть много точек зрения на то, что нужно сделать, чтобы призывать и давить на русских, чтобы они выполняли соглашение", — сказала Хатчисон на слушаниях в сенате, где обсуждается ее кандидатура.

Договор по РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было".

Лавров отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию". Глава МИД РФ также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых вольностей" с выполнением договора самими американцами.