Судебная реформа подрывает репутацию Польши, заявил Туск

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Предложения правящей партии Польши "Право и справедливость" о судебной реформе подрывают мировое мнение о стране, противоречат европейским ценностям и ставят репутацию Варшавы под угрозу, считает глава Евросовета, экс-премьер республики Дональд Туск.

Сейм Польши в четверг принял законопроект о реформе Верховного суда, предложенный правящей партией. Туск опубликовал заявление по этому поводу.

Туск подтвердил, что накануне обратился к президенту Польши Анджею Дуде с предложением о встрече для обсуждения политического кризиса в стране и "его серьезных последствий для международной позиции" Варшавы.

"Нашей общей задачей должно быть противодействие черному сценарию, финалом которого может стать маргинализация Польши в Европе. Мы по-разному оцениваем то, что сегодня предлагает правящая партия. По моему убеждению, ее последние действия противоречат европейским ценностям и стандартам и ставят нашу репутацию под угрозу", — заявил Туск, добавив, что Дуда имеет противоположные взгляды, но эта разница не избавляет их "от обязанности работы на благо и безопасность" Польши.

Туск напомнил, что Евросоюз — это в первую очередь высокие стандарты общественной жизни. "Уже давно о Польше не говорили так громко и очень давно — так плохо. Мы можем сдержать этот опасный тренд, но это требует диалога, готовности к разговорам и быстрых, позитивных, с точки зрения польских граждан, решений", — отметил глава Евросовета.

По его словам, подчинение судов правящей партии в Польше таким образом, как предложила партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, "разрушит и так подорванное мнение на тему польской демократии". "Поэтому нужно найти решение, которое смогут принять поляки, большинство в сейме, оппозиция, президент и Европейский союз. Я знаю, что это тяжело… но все еще возможно. Времени, правда, осталось очень немного. Ситуация в том числе в международной сфере очень серьезна. И поэтому требует серьезных средств и серьезных партнеров. Господин президент, пожалуйста, попробуйте", — заключил Туск.