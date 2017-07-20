СМИ: Иран вызвал поверенного в делах Кувейта

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана вызвало поверенного в делах Кувейта после решения Эль-Кувейта сократить число иранских дипломатов в этой стране Персидского залива, сообщает агентство Mehr.

Ранее правительство Кувейта постановило прекратить работу культурной миссии Ирана в стране и деятельность связанных с ней представительств. Министерство уведомило об этом решении посла Ирана и потребовало уменьшить количество дипломатов, работающих в посольстве.

Tелеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что власти Кувейта предписали покинуть страну 15 иранским дипломатам, закрыв аппарат военного атташе и атташе по культуре. Кроме того, правительство приостанавливает работу всех межправительственных комитетов с Ираном.

В четверг СМИ сообщили, что Кувейт дал иранскому послу в стране Алирезе Енаяти (Alireza Enayati) 48 дней на то, чтобы покинуть Кувейт.

Такие меры последовали после приговора кувейтского суда членам ячейки группировки "аль-Абдали". Обвинение утверждало, что боевики проходили тренировки в Иране под руководством группировки "Хезболлах".