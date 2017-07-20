Кувейт дал послу Ирана 48 дней, чтобы покинуть страну

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Власти Кувейта дали послу Ирана 48 дней, чтобы покинуть страну, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство ISNA.

Ранее сообщалось, что правительство Кувейта постановило прекратить работу культурной миссии Ирана в стране и деятельность связанных с ней представительств. Министерство уведомило об этом решении посла Ирана и потребовало уменьшить количество дипломатов, работающих в посольстве.

"…Кувейт объявил, что иранский посол в Кувейте Алиреза Енаяти (Alireza Enayati) должен покинуть (страну — ред.) в течение 48 дней", — цитирует агентство данные, которые приводит агентство ISNA.

Такое решение властей Кувейта ISNA связывает с "давлением политики вмешательства Саудовской Аравии" и "беспочвенными обвинениями в иранском вмешательстве".

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что власти Кувейта предписали покинуть страну 15 иранским дипломатам, закрыв аппарат военного атташе и атташе по культуре. Кроме того, правительство приостанавливает работу всех межправительственных комитетов с Ираном.

Такие меры последовали после приговора кувейтского суда членам ячейки группировки "аль-Абдали". Обвинение утверждало, что боевики проходили тренировки в Иране под руководством группировки "Хезболлах".