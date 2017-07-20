Кувейт дал послу Ирана 48 дней, чтобы покинуть страну

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Власти Кувейта дали послу Ирана 48 дней, чтобы покинуть страну, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство ISNA.
"…Кувейт объявил, что иранский посол в Кувейте Алиреза Енаяти (Alireza Enayati) должен покинуть (страну — ред.) в течение 48 дней", — цитирует агентство данные, которые приводит агентство ISNA.
Такое решение властей Кувейта ISNA связывает с "давлением политики вмешательства Саудовской Аравии" и "беспочвенными обвинениями в иранском вмешательстве".Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что власти Кувейта предписали покинуть страну 15 иранским дипломатам, закрыв аппарат военного атташе и атташе по культуре. Кроме того, правительство приостанавливает работу всех межправительственных комитетов с Ираном.
Такие меры последовали после приговора кувейтского суда членам ячейки группировки "аль-Абдали". Обвинение утверждало, что боевики проходили тренировки в Иране под руководством группировки "Хезболлах".