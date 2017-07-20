Сейм Польши принял вызвавший споры закон о реформе Верховного суда

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сейм (нижняя палата парламента) Польши в ходе заседания в четверг принял в третьем, окончательном чтении спорный закон о Верховном суде страны.

За принятие закона проголосовали 235 депутатов, против — 192, еще 23 воздержались. Следующим этапом принятия документа станет голосование в сенате, затем — одобрение президента.

Депутаты различных фракций внесли в закон более тысячи поправок. В преддверии основного голосования депутаты приняли поправки правящей партии "Право и справедливость" и отклонили предложения оппозиционных "Гражданской платформы", "Кукиз'15" и "Новочесной".

Бурное обсуждение законопроекта продолжалось в сейме несколько дней до глубокой ночи. Оппозиция считает документ "покушением на демократию" в стране.

Сенат Польши 15 июля принял без изменений подготовленные министерством юстиции поправки в закон о Национальном судебном совете, а также в закон о работе всеобщих судов. Для принятия законов теперь необходимы подписи президента страны Анджея Дуды. Поправки в числе прочего предполагают изменения правил назначения и отстранения председателей судов путем усиления полномочий министра юстиции, а также избрание членов Национального судебного совета путем голосования депутатов сейма, большинство в котором принадлежит правящей партии "Право и справедливость".

Кроме того, на официальном сайте сейма опубликован законопроект правящей партии, который предполагает изменения в порядке избрания судей Верховного суда, а также возможность отставки нынешних судей, "за исключением тех, кого укажет министр юстиции".

Позже в ситуацию вмешался президент страны Анджей Дуда, который заявил, что не подпишет закон о Верховном суде до тех пор, пока в законопроект о Национальном судебном совете не будут внесены предложенные им поправки, предполагающие избрание членов Совета не простым большинством депутатов сейма, которое принадлежит правящей партии, а 3/5 голосов. Правящая партия в свою очередь внесла поправки в закон о Верховном суде, предложив, чтобы его состав определял не министр юстиции, а глава государства.

В среду коллегия еврокомиссаров обсудила проводимую в Польше судебную реформу. По словам вице-председателя ЕК Франса Тиммерманса, если три закона, которые пока не приняты, вступят в силу, судебная власть в стране окажется под контролем политической. В этой связи ЕК готовится на следующей неделе направить Польше новые рекомендации и запустить процедуру по предотвращению нарушений законодательства ЕС. Кроме того, Тиммерманс отметил, что ЕК близка к запуску процедуры в рамках статьи 7 договора о Евросоюзе, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.