Турция хочет, чтобы Израиль повлиял на Кипр в вопросе газопровода

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Турция хочет, чтобы Израиль повлиял на Кипр, чтобы он разрешил провести через его воды газопровод для поставки газа в ЕС, сказал советник турецкого президента Реха Денемек (Reha Denemec).

Ранее министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Юваль Штайниц заявил, что Турция и Израиль намерены до конца года подписать соглашение по строительству газопровода для поставки газа в ЕС.

"Израиль, будучи доминирующей силой в регионе, может подтолкнуть Кипр согласиться на компромиссную сделку по газовому бурению и строительству экспортного газопровода через Турцию", — приводит агентство слова советника.

"Европа — крупнейший рынок для газа из Средиземноморского бассейна. Страны в регионе, включая Израиль, ищут выход… Единственное решение — это использовать существующие газопроводы в Турции и это потребует строительства только небольшого газопровода между Кипром и Турцией по дну моря", — также отметил Денемек.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны.

В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.

Среди наиболее сложных вопросов — вывод оккупационных войск и отмена системы гарантий для Кипра. Турция категорически не согласна с требованием вывода своих войск и не намерена отказываться от права на вмешательство во внутренние дела Кипра.