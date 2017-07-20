ЛНР предлагает отвести силы у Станицы Луганской 21 июля

ЛУГАНСК, 20 июл – РИА Новости. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе ожидается 21 июля, заявил в четверг журналистам полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

"Мы сегодня снова уведомили СММ (Специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ о намерении произвести разведение сил и средств на Станице Луганской 21 июля в 12.00", — сообщил Дейнего.

Он уточнил, что данный документ был передан представителям миссии в четверг, копию направили в адрес главы СММ ОБСЕ на Украине Эртугрула Апакана.

Дейнего попросил представителей миссии проинформировать, есть ли подобные уведомления с киевской стороны.

На заседании контактной группы в Минске в сентябре 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.

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