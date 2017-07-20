На Украине журналисты потребовали отчета о расследовании нарушений прав СМИ

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины в годовщину гибели журналиста Павла Шеремета потребовал от Верховной рады провести парламентские слушания, в ходе которых надеется услышать отчет представителей власти и силовиков о ходе расследования нарушений прав работников СМИ в стране.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

"Именно сегодня, в день памяти Павла Шеремета, мы передаем официальное письмо от Национального союза журналистов Украины о назначении парламентских слушаний по вопросам свободы СМИ и расследования фактов нарушений прав журналистов… Требуем публичного отчета власти и силовиков! Требуем остановить безнаказанность", — написал в четверг в Facebook глава союза журналистов Сергей Томиленко.

Он также опубликовал фотокопию обращения журналистов в парламентский комитет по вопросам свободы слова. В ней отмечается, что в последнее время ситуация с безопасностью журналистов на Украине ухудшилась, а преступления против работников СМИ остаются безнаказанными. В частности, как заявляет союз, за последние три года не было ни одного "успешного примера справедливого наказания обидчиков журналистов". Расследование большинства преступлений разваливается еще на этапе следствия, а когда приговоры выносятся, суды присуждают обвиняемым мизерные штрафы за серьезные правонарушения против работников медиа, утверждается в обращении.

По данным союза журналистов, не расследуются даже резонансные преступления против СМИ, в частности, 271 правонарушение против журналистов во время беспорядков в Киеве в конце 2013-начале 2014 годов, поджог офиса телеканала "Интер" в Киеве, а также убийство Шеремета.

В последние годы на Украине были убиты несколько журналистов, в том числе Олесь Бузина. Также летом этого года украинские правоохранители завели уголовное дело против главного редактора украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы по подозрению вымогательстве и провели обыск в редакции издания "Вести" в Киеве, сославшись на расследование дела против экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Кроме того, в 2014 году на юго-востоке Украины погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян.