Google запустила виртуальный тур по МКС

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Google запустила виртуальный тур по Международной космической станции, сообщает пресс-служба компании. Экскурсия доступна с помощью сервиса "Просмотр улиц" (Street View) на сайте Google Карты.

© Фото предоставлено пресс-службой Google Google: виртуальная экскурсия на МКС © Фото предоставлено пресс-службой Google Google: виртуальная экскурсия на МКС

Автором снимков для виртуального тура стал астронавт Европейского космического агентства Томас Песке, работавший на МКС в качестве бортинженера.

"Шесть месяцев, которые я провел на Международной космической станции, трудно описать словами, а ощущения от пребывания в космосе не передаст ни одна фотография. Во время моего последнего задания на станции я отснял пространство МКС специально для Google Street View, чтобы у всех пользователей была возможность побывать в этом уникальном месте и понять, что значит смотреть на Землю из космоса", — рассказал Песке.

© Фото предоставлено пресс-службой Google Google: виртуальная экскурсия на МКС © Фото предоставлено пресс-службой Google Google: виртуальная экскурсия на МКС

Он добавил, что к снимкам были добавлены аннотации, которые помогут пользователям лучше понять, что изображено на фото. Так, в комментариях рассказывается о тренировках и питании космонавтов, а также об их научных экспериментах.

Песке пояснил, что из-за специфических ограничений в космосе не было возможности сделать снимки по обычной технологии. Поэтому команда Street View совместно с экспертами НАСА разработала способ, который позволил создать фотографии в условиях невесомости при помощи обычной зеркальной камеры и другого оборудования, находящегося на борту.

© Фото предоставлено пресс-службой Google Google: виртуальная экскурсия на МКС © Фото предоставлено пресс-службой Google Google: виртуальная экскурсия на МКС

Во время съемки космонавту пришлось столкнуться с множеством проблем из-за сложной организации станции, а также из-за того, что для фотографирования отводилось строго ограниченное время.

"Все это было бы невозможно без команды на Земле, моих коллег на МКС и стран, объединивших усилия, чтобы отправить нас в космос. Теперь, когда я увидел Землю сверху, я немного по-другому вижу вещи вокруг. Надеюсь, что путешествие по МКС с помощью сервиса Street View изменит и ваш взгляд на мир", — подчеркнул Песке.

© Фото предоставлено пресс-службой Google Google: виртуальная экскурсия на МКС © Фото предоставлено пресс-службой Google Google: виртуальная экскурсия на МКС

Отмечается, что в рамках тура по российскому сегменту МКС можно увидеть самые разные предметы, составляющие жизнь космонавтов на станции — от технического оборудования до бытовых вещей, таких как зубная паста.