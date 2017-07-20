Глава союза журналистов Украины: Киев растит "цепных псов"

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что украинские власти выращивают "цепных псов", чья миссия — кидаться по команде на журналистов и гражданских активистов.

На Украине работает сайт "Миротворец", который известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, названных "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

"Есть люди с обостренным восприятием реальности, которые считают, что могут публиковать чужие личные данные во время войны. Есть власть и советник главы МВД, который выращивает "цепных псов". Их миссия — кидаться на журналистов и гражданских активистов по команде. Мое мнение: власть должна однозначно осудить "Миротворец" и пресекать инициативы, направленные на разжигание вражды. Или же пусть они исключат журналистов из своих списков", — сказал Томиленко в интервью интернет-изданию "Страна.ua".

По его мнению, ресурс, который ставит под угрозу жизнь журналистов, не должен получать поддержки от власти.