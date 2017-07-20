Более 120 тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Более 120 тысяч украинцев выехали в страны ЕС без виз за месяц действия безвизового режима с Евросоюзом, во въезде отказали 50 гражданам Украины, сообщил в четверг пресс-секретарь государственной пограничной службы страны Олег Слободян.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

"С 11 июня по состоянию на сегодня (четверг) таких граждан 120 852 человека, это примерно 5% от всего количества украинцев, которые пересекли границу в страны ЕС за этот период", — заявил Слободян в ходе круглого стола, посвященного итогам первого месяца работы безвизового режима для украинцев.

По его словам, за этот период отказ в пересечении границы получил 51 украинец. Слободян сообщил, что в основном украинцы получали отказ из-за превышения сроков пребывания на территории ЕС и отсутствия цели поездки.

Представитель ведомства также отметил, что серьезной нагрузки на украинских пограничных пунктах пропуска нет, пограничники справляются со своей работой. Он добавил, что чаще всего украинцы летают в Европу самолетами.

Ранее ряд международных и украинских экспертов заявляли об опасности наплыва нелегальных мигрантов в ЕС с Украины, а правоохранительные органы некоторых стран Евросоюза, в частности Чехии, предупреждали о рисках, связанных с тем, что государство не будет иметь представления, кто приезжает на его территорию.

Глава МВД Чехии Милан Хованец сообщил о планах расширить персонал полиции в связи с отменой краткосрочных виз для украинцев и предположил, что некоторые из них попытаются нелегально устроиться на работу. Хованец предупредил, что при обнаружении подобных случаев власти Чехии будут действовать по отношению к ним как к нелегальным мигрантам. Госслужба занятости Украины признала проблему нелегальной трудовой миграции, отметив, что лишь 1% украинцев трудоустраиваются за рубежом через официальных посредников. Посол Франции в Киеве Изабель Дюмон говорила об угрозе безвизового режима для Украины из-за возможной потери значительной части рабочей силы. МИД Украины считает, что Евросоюзу не угрожает массовая миграция украинцев.