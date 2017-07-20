МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ряд американских компаний выступил за изменение законопроекта о новых санкциях США в отношении РФ, который может негативно сказаться на американском бизнесе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в конгрессе.
По данным телеканала, предприниматели отмечают, что новые санкции могут иметь непредвиденные последствия, которые нанесут значительный ущерб их бизнесу. Вместе с тем, они не выступают за полный отказ от законопроекта. Члены торговых ассоциаций и лоббисты, представляющие интересы американского бизнеса, в настоящее время встречаются с представителями конгресса для обсуждения возможных поправок к проекту, добавляет телеканал.
Ранее представители ряда крупных энергокомпаний Европы высказались против новых санкций США в отношении РФ.
Сейчас законопроект находится на согласовании в палате представителей. Из-за процедурных формальностей голосование по нему было перенесено. В случае утверждения законопроекта обеими палатами конгресса, документ должен быть передан на подпись президента США.