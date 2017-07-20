Президентом Индии стал кандидат от правящей коалиции Ковинд

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июл — РИА Новости. Кандидат правящей коалиции Индии Рам Натх Ковинд одержал уверенную победу на выборах президента страны, сообщил ЦИК.
"Поэтому, в соответствии с правилами акта о президентских выборах, я, Анут Мишра, объявляю, что Рам Натх Ковинд избран на пост президента Индии", — заявил Мишра, объявляя итоги подсчета в парламенте страны.
Голосование состоялось в понедельник. Президента в Индии избирает коллегия выборщиков из депутатов центрального парламента и законодательных собраний регионов. В силу разницы в количестве населения в каждом регионе и в статусе между центральным и региональными парламентами, при подсчете итогов голоса депутатов (всего их почти 5 тысяч) имеют разный вес, определяемый по определенной формуле. В результате общая сумма голосов с учетом коэффициентов составляет около миллиона. По словам Мишры, Мейра Кумар получила 367 тысяч голосов, тогда как Ковинд – 724 тысячи (соответственно, 34,35% и 65,65%).
Ковинд, как и его оппонент Мейра Кумар, представляет общину далитов — касты неприкасаемых в Индии. Он стал вторым президентом Индии из этой касты после Кочерила Рамана Нараянана, который занимал пост президента в 1997-2002 годах.
Президент Индии является главой государства и верховным главнокомандующим ВС страны. Формально конституция Индии допускает существенную роль президента в управлении страной, но в действительности он выполняет преимущественно представительские функции, тогда как страной руководит глава правительства.