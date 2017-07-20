Президентом Индии стал кандидат от правящей коалиции Ковинд

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июл — РИА Новости. Кандидат правящей коалиции Индии Рам Натх Ковинд одержал уверенную победу на выборах президента страны, сообщил ЦИК.

По словам представителя ЦИК, ответственного за проведение выборов президента, Анупа Мишры, кандидат от оппозиции — бывшая спикер нижней палаты парламента Мейра Кумар получила порядка одной трети голосов, тогда как Ковинд получил абсолютное большинство в две трети голосов.

"Поэтому, в соответствии с правилами акта о президентских выборах, я, Анут Мишра, объявляю, что Рам Натх Ковинд избран на пост президента Индии", — заявил Мишра, объявляя итоги подсчета в парламенте страны.

Голосование состоялось в понедельник. Президента в Индии избирает коллегия выборщиков из депутатов центрального парламента и законодательных собраний регионов. В силу разницы в количестве населения в каждом регионе и в статусе между центральным и региональными парламентами, при подсчете итогов голоса депутатов (всего их почти 5 тысяч) имеют разный вес, определяемый по определенной формуле. В результате общая сумма голосов с учетом коэффициентов составляет около миллиона. По словам Мишры, Мейра Кумар получила 367 тысяч голосов, тогда как Ковинд – 724 тысячи (соответственно, 34,35% и 65,65%).

Рам Натх Ковинд Ковинд родился 1 октября 1945 года в семье фермера в штате Уттар-Прадеш. Получив юридического образование, Ковинд продолжительное время работал в высших судебных инстанциях страны, а также в структуре правительства. В 1990-х годах начал политическую карьеру в рядах правящей в настоящее время Бхаратия Джаната Парти, отработал два срока в верхней палате парламента (Раджья Сабха), а в 2015 году был назначен губернатором Бихара.

Ковинд, как и его оппонент Мейра Кумар, представляет общину далитов — касты неприкасаемых в Индии. Он стал вторым президентом Индии из этой касты после Кочерила Рамана Нараянана, который занимал пост президента в 1997-2002 годах.

В настоящее время президентом является Пранаб Кумар Мукерджи, которому в этом году исполняется 82 года. Он был избран в 2012 году при правительстве партии Индийский национальный конгресс, которая сегодня находится в оппозиции. В мае Мукерджи заявил, что не будет переизбираться, срок его полномочий истекает 24 июля. Церемония приведения Ковинда к присяге состоится 23 июля.

Президент Индии является главой государства и верховным главнокомандующим ВС страны. Формально конституция Индии допускает существенную роль президента в управлении страной, но в действительности он выполняет преимущественно представительские функции, тогда как страной руководит глава правительства.