ЕС и Британия расходятся в вопросе обеспечения прав граждан после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Евросоюз и Великобритания после второго раунда переговоров о "разводе" расходятся в вопросе обеспечения прав граждан двух регионов, сообщил главный переговорщик от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье на конференции в Брюсселе.

В понедельник начался очередной раунд переговоров британского министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса с главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье.

"Первое – это вопрос прав граждан. Это приоритет, который разделяет и Евросоюз, и Великобритания. Детализированная позиция Великобритании дала нам возможность определить места сближения и расхождения. У нас есть одно фундаментальное расхождение по вопросу о том, как эти права будут гарантированы, а также по некоторым другим", — сказал Барнье.

Он также упомянул вопрос урегулирования финансовых обязательств. "На прошлой неделе Великобритания признала существование финансовых обязательств перед ЕС после даты выхода из союза и необходимость их урегулирования", — отметил он.

По словам переговорщика, Великобритании нужно все же прояснить свою позицию по этому поводу. Таким образом, пока решения об урегулировании финансовых обязательств не принято.

Барнье добавил, что первый, июньский раунд переговоров, касался их будущей организации, нынешний, второй раунд – представления позиций сторон, третий — затронет их разъяснение.

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта 2017 года официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Великобритания теперь должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.