Израильские военные застрелили напавшего на них с ножом палестинца

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл — РИА Новости. Израильские военные застрелили палестинца, который попытался напасть на них с ножом на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.

Инцидент на контрольно-пропускном пункте к северо-востоку от города Хеврон продолжил череду из сотен арабских атак, которая началась осенью позапрошлого года и унесла жизни свыше 40 израильтян и иностранцев. В последние месяцы количество нападений пошло на спад, но полностью не прекратилось.

"Израильские военные открыли огонь по мужчине, который попытался напасть на них с ножом на контрольно-пропускном пункте… Со стороны наших сил пострадавших нет. Нападавший убит", — сообщили военные.

Подобные вылазки в Израиле обычно признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений. На "арабской улице" в последние дни растет недовольство новыми мерами безопасности, которые ввел Израиль на Храмовой горе в ответ на недавнее убийство двух полицейских в этой части исторического центра Иерусалима.