В ДНР сообщили о стягивании танков силовиками

ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила более десяти танков украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.