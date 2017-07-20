В ДНР сообщили о стягивании танков силовиками

ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила более десяти танков украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В районах населенных пунктов: Красная Гора в 27 километрах до линии соприкосновения отмечено прибытие восьми танков, Красногоровка в трех километрах до линии соприкосновения — отмечено прибытие пяти танков", — сказал он журналистам.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

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