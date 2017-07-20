Президент Молдавии утвердил закон о смешанной избирательной системе

КИШИНЕВ, 20 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон утвердил в четверг закон о смешанной избирательной системе.

Ранее в четверг парламент Молдавии утвердил переход к смешанной системе голосования.

"Несколько минут назад промульгировал (утвердил – ред.) закон о переходе к смешанной избирательной системе. Поздравляю с этим событием всех граждан Молдавии. Уверен, что открыта новая страница в современной истории Молдавии. Будем и дальше работать ради достижения всех наших заявленных целей", — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.