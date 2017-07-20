Власти Кувейта закрыли культурную миссию Ирана

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Правительство Кувейта постановило прекратить работу культурной миссии Ирана в стране и деятельность связанных с ней представительств, передает агентство KUNA со ссылкой на заявление МИД.
Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что власти Кувейта предписали покинуть страну 15 иранским дипломатам, закрыв аппарат военного атташе и атташе по культуре. Кроме того, правительство приостанавливает работу всех межправительственных комитетов с Ираном.
Такие меры последовали после приговора кувейтского суда членам ячейки группировки "аль-Абдали". Обвинение утверждало, что боевики проходили тренировки в Иране под руководством группировки "Хезболлах".