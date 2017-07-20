Власти Кувейта закрыли культурную миссию Ирана

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Правительство Кувейта постановило прекратить работу культурной миссии Ирана в стране и деятельность связанных с ней представительств, передает агентство KUNA со ссылкой на заявление МИД.

Министерство уведомило о решении посла Ирана и потребовало уменьшить количество дипломатов, работающих в посольстве.

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что власти Кувейта предписали покинуть страну 15 иранским дипломатам, закрыв аппарат военного атташе и атташе по культуре. Кроме того, правительство приостанавливает работу всех межправительственных комитетов с Ираном.

Такие меры последовали после приговора кувейтского суда членам ячейки группировки "аль-Абдали". Обвинение утверждало, что боевики проходили тренировки в Иране под руководством группировки "Хезболлах".