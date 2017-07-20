Украинский военный дезертировал из ВСУ с оружием, заявили в ЛНР

Солдаты ВСУ во время учений во Львовский области. Архивное фото

Солдаты ВСУ во время учений во Львовский области. Архивное фото

ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Военнослужащий украинской армии, вооружившись автоматом и гранатами, дезертировал с позиций армии Украины у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

"Восемнадцатого июля военнослужащий минометной батареи 53 бригады ВСУ, старшина Шулятьев самовольно оставил передовую позицию в районе населенного пункта Мироновский (у линии соприкосновения, — ред.)", — рассказал Марочко.

По его данным, покидая позицию, контрактник взял с собой автомат АК-74 с боекомплектом и пять гранат. По мнению Марочко, подобный поступок связан с низким морально-психологическим состоянием бойцов украинской армии, несущих службу непосредственно у линии фронта.

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