Украинский военный дезертировал из ВСУ с оружием, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Военнослужащий украинской армии, вооружившись автоматом и гранатами, дезертировал с позиций армии Украины у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.
По его данным, покидая позицию, контрактник взял с собой автомат АК-74 с боекомплектом и пять гранат. По мнению Марочко, подобный поступок связан с низким морально-психологическим состоянием бойцов украинской армии, несущих службу непосредственно у линии фронта.
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