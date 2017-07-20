ВЕНА, 20 июл — РИА Новости. Новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в своем первом заявлении на посту призвал национальные власти во всех государствах-участниках ОБСЕ сделать все возможное, чтобы положить конец безнаказанности за нападения и убийствам журналистов, об этом говорится в его заявлении в годовщину убийства журналиста Павла Шеремета на Украине.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

"Смерть Шеремета напоминает нам, что безопасность журналистов должна быть приоритетом на Украине и в других местах региона ОБСЕ. Я призываю власти защищать свободу средств массовой информации, обеспечивая эффективное расследование и тем самым предотвращая страх и самоцензуру, которые подстрекают к таким нападениям", — заявил Дезир.

По его словам, Шеремет "был выдающимся журналистом и образцом для подражания для молодых журналистов, которых он тренировал".

"Каково послание сегодня, через год после его убийства, для будущего СМИ на Украине? Это преступление не может оставаться нераскрытым", — сказал Дезир.

Он заверил, что безопасность журналистов станет основной задачей его мандата.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщали, что в качестве одной из версий убийства Шеремета на Украине рассматривалась причастность бойцов нацбатальонов. Изначально же рассматривались шесть версий, в частности, профессиональная деятельность Шеремета, неприязненные отношения или личные мотивы. При этом журналисты "Украинской правды" заявляли, что Служба безопасности Украины вела слежку за журналистом, но правоохранители опровергали информацию об этом. В четверг пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко заявил, что украинское следствие официально никому не предъявило подозрение в причастности к убийству Шеремета.