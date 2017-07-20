Президент Литвы предложила разместить в Прибалтике американские ЗРК Patriot

ВИЛЬНЮС, 20 июл — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг наблюдала за ходом международных учений ВВС НАТО Tobruq legacy 2017 в Шяуляй, где заявила, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot целесообразно иметь в балтийском регионе на постоянной основе.

Международные учения военно-воздушных сил НАТО Tobruq legacy-2017 стартовали в Литве 11 июля, завершатся 22 июля, в них задействовано около 500 военнослужащих и 30 служащих системы воздушной обороны из Великобритании, США, Латвии и Польши. До начала учений США в Литву была дислоцирован американский ЗРК Patriot. В четверг в рамках учений он был испытан. В начале июля было подписано соглашение о поставке ЗРК Patriot в Польшу.

"Быстрота и скорость ответа на угрозу с воздуха иногда очень важны, поэтому на самом деле было бы целесообразно иметь в Балтийском регионе такое вооружение, это обеспечило бы более высокий уровень безопасности всем нашим странам", — сказала в Шяуляй журналистам Грибаускайте.

Глава Литвы отметила, что оборонные мощности всего региона еще следует согласовать, для того, "чтобы мы не дублировались там, где не нужно, а дополняли друг друга".

По данным Минобороны республики, учения ВВС НАТО проводятся в Литве, Чехии и Румынии, маневрами руководит штаб Объединенных военно-воздушных сил, находящийся в Румынии (NATOJFAC). Инициатором и организатором учений Tobruqlegacy-2017 являются США.

По данным президентского дворца, в 2020 году организатором международных учений НАТО Tobruq legacy станет Литва.